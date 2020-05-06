Українці в Бельгії отримали заборону на відновлення сезону – Соболю можуть залишити шанс поборотися за Кубок

Національна рада безпеки Бельгії заборонив проводити змагання професіональних футбольних клубів до 31 липня.

Професіональна футбольна ліга Бельгії першою у Європі ухвалила рішення про зупинку сезону, однак очікувала на схвалення генеральної асамблеї. Тепер після рішення Національної ради безпеки підтвердження стало лише формальністю.

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Засідання генеральної асамблеї заплановане на 15 травня. Швидше за все, в цей день Брюгге оголосять чемпіоном, тоді ж визначаться учасники єврокубків. Новий сезон, можливо, розпочнеться 8 серпня.

Водночас голова Ліги Пітер Кроонен заявив, що організація розглядає можливість, коли фінал Кубка Бельгії все ж не скасують. Поєдинок Брюгге проти Антверпена можуть зіграти першим після відновлення футбольних змагань на початку серпня, повідомляє Voetbalnieuws.

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Нагадаємо, що в чемпіонаті Бельгії виступають одразу п’ятеро футболістів, яких Андрій Шевченко останнього разу включав до основного та резервного списків збірної України. Кольори Гента захищають Ігор Пластун, Роман Яремчук та Роман Безус. За Брюгге грає Едуард Соболь, а за Кортрейк – Євген Макаренко.