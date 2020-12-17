"Считаю, что Брюгге – очень хорошая команда. Ведь они выбили нас в прошлом сезоне на пути в группу Лиги чемпионов. Они показывают хороший футбол. Нам придется нелегко, хотя шансы пройти у нас, конечно, есть. И они вполне реальны. Те два матчи запомнились как очень тяжелые. В Бельгии мы играли лучше, чем в Киеве, и вполне могли вырвать ничью. Домашнюю игру мы начали очень хорошо, открыли счет, но не сумели увеличить свое преимущество в счете, забить еще. И все пошло не по плану. Но в этом заслуга и Брюгге, это сильная команда, в составе которой играют хорошие футболисты.

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Думаю, они стали сильнее. Они сохранили состав и укрепили его несколькими игроками, которых я хорошо знаю. Эти игроки должны были усилить команду. Считаю, что мы тоже стали сильнее. У нас есть своя философия, и мы играем вместе в нынешнем составе уже довольно-таки длительное время. При этом наши молодые футболисты все время добавляют. В этом году мы уже играли с Гентом. В целом клубы из Бельгии любят и умеют играть в хороший, красивый футбол, контролировать ход игры. Брюгге – действующий чемпион и лидер текущего чемпионата, поэтому эта команда – лучший представитель бельгийского футбола на данный момент. Оценим этот уровень в феврале.

Какие впечатления от дебюта в ЛЧ? Нужно учитывать, что в группе нам попались два топ-клуба, с которыми было очень трудно добыть положительный для нас результат. Если быть реалистами, то нашей объективной целью было пройти в весеннюю часть еврокубков, как минимум получить путевку в Лигу Европы. С этой задачей мы справились", – резюмировал Де Пена в комментарии сайту Динамо.

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