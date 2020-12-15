"Київське Динамо не стане легкою закускою. Це цікава пара, хоча я погано знаю українську команду. На нас чекають складні матчі.

"Не дарма вони йдуть на першій сходинці": Соболь розсипався у компліментах Динамо після жеребу 1/16 фіналу ЛЄ

Ліга чемпіонів була для нас хорошою школою – ми провели там матчі на найвищому рівні. Тепер ми повинні застосувати цей досвід у Лізі Європи.

Чи далеко ми зможемо пробитися? Потрібно вірити у краще. Будемо робити крок за кроком і спочатку візьмемося за Київ. Ми впевнені в своїх силах", – цитує Ланга видання Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинки 1/16 Ліги Європи між Динамо і Брюгге відбудуться 18 і 25 лютого наступного року. Перший матч пройде в Києві.

Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи – Динамо і Шахтар отримали прохідних суперників