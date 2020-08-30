Брюгге не зміг обіграти Генк у матчі 4-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2020/21, 4-й тур

Генк – Брюгге – 1:2

Голи: Бонгонда, 60, (пен.) – Ванакен, 22, Баджі, 83

Нереалізований пенальті: Дессерс, 46 (Генк)

Брюгге вийшов вперед на 22 хвилині, коли Бонавентуре класною фланговою подачею знайшов Ванакена у штрафному майданчику. Генк міг вирівняти становище одразу по перерві, однак Дессерс не реалізував пенальті. Втім, на 60 хвилині Бонгонда ударом з позначки вже не схибив. Але Брюгге зумів перемогти завдяки голу Баджі на 83 хвилині.

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Таким чином, Брюгге здобув другу перемогу в поточному сезоні та набрав 6 очок, що дозволило піднятись на 5 сходинку. Генк з 5 пунктами лишився десятим.

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