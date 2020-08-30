Захисник збірної України Едуард Соболь став ще на крок ближчий до повноцінного трансферу в бельгійський гранд.

Після тривалих переговорів чемпіону Бельгії вдалось досягти нової угоди з донецьким Шахтарем щодо захисника команди Едуарда Соболя, повідомляє видання Voetbal Belgie.

Шахтар отримає за оренду Соболя 1 млн євро

"Чорно-сині", які мають першочергове право викупу українця, переконали "гірників" знизити ціну на 25-річного футболіста до 3 млн євро.

Нагадаємо, Соболь належить Шахтарю, однак вже другий сезон поспіль виступає на правах оренди у Брюгге. Раніше "помаранчево-чорні" вимагали за свого гравця 4 млн євро. Контракт нашого легіонера з "гірниками" чинний до 30 червня 2022 року. Transfermarkt оцінює гравця у 3,2 млн євро.

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