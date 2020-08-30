Брюгге не смог обыграть Генк в матче 4-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2020/21, 4-й тур

Генк – Брюгге – 1:2

Голы: Бонгонда, 60, (пен.) – Ванакен, 22, Баджи, 83

Нереализованный пенальти: Дессерс, 46 (Генк)

Брюгге вышел вперед на 22 минуте, когда Бонавентуре классной фланговой подачей нашел Ванакена в штрафной. Генк мог выровнять положение сразу после перерыва, однако Дессерс не реализовал пенальти. Впрочем, на 60 минуте Бонгонда ударом с отметки уже не промахнулся. Но Брюгге сумел победить благодаря голу Баджи на 83 минуте.

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Таким образом, Брюгге одержал вторую победу в текущем сезоне и набрал 6 очков, что позволило подняться на 5 место. Генк с 5 пунктами остался десятым.

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