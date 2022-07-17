Сезон 2022/23 у Бельгії розпочався із матчу за Суперкубок між Брюгге та Гентом. Результат дізнавайтесь на Футбол 24.

Суперкубок Бельгії

Брюгге – Гент – 1:0

Гол: Ольсен, 39

Новий сезон відкривали два бельгійські гранди. Перший тайм видався доволі рівним та не надто багатим на моменти. Попри це, вболівальники побачили два голи.

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Гент забив на 37 хвилині, але після перегляду VAR взяття воріт скасували – невеликий офсайд. Одразу ж результативно відповів Сков Ольсен. Хавбек протягнув м'яча з лівого флангу й пробив з-за меж штрафного. Рикошет оборонця став вирішальним.

По перерві тотально домінували "буйволи", які завдали аж 10 ударів по воротах візаві, але їм бракувало точності. Зрештою, Брюгге без Едуарда Соболя в заявці втримав звитягу й здобув Суперкубок Бельгії. Для "синьо-чорних" це вже 17-й такий трофей, що є найкращим показником в історії країни.

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