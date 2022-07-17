Сезон 2022/23 в Бельгии начался с матча за Суперкубок между Брюгге и Гентом. Результат узнавайте на Футбол 24.

Суперкубок Бельгии

Брюгге – Гент – 1:0

Гол: Ольсен, 39

Новый сезон открывали два бельгийских гранда. Первый тайм показался довольно ровным и не слишком богатым моментами. Несмотря на это, болельщики увидели два гола.

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Гент забил на 37 минуте, но после просмотра VAR взятие ворот отменили – небольшой офсайд. Сразу же результативно ответил Сков Ольсен. Хавбек протянул мяч с левого фланга и пробил из-за пределов штрафной. Рикошет защитника стал решающим.

После перерыва тотально доминировали "буйволы", нанесшие 10 ударов по воротам визави, но им не хватало точности. В конце концов, Брюгге без Эдуарда Соболя в заявке удержал победу и завоевал Суперкубок Бельгии. Для "сине-черных" это уже 17 такой трофей, что является лучшим показателем в истории страны.