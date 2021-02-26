Захисник Динамо Денис Попов не зміг взяти участь у поєдинку-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Брюгге через пошкодження.

Попов травмувався перед матчем проти Брюгге, через що не потрапив до заявки Динамо. Про це розповів асистент Мірчі Луческу Оґнєн Вукоєвіч у коментарі Шлях до Гданська.

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Характер травми не називається, однак через неї захисник пропустив гру чемпіонату України проти Десни.

До слова, Попов провів 16 матчів у складі Динамо у поточному сезоні, записавши до свого активу 2 голи.

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