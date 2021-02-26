Защитник Динамо Денис Попов не смог принять участие в поединке 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге из-за повреждения.

Попов травмировался перед матчем против Брюгге, из-за чего не попал в заявку Динамо. Об этом рассказал ассистент Мирчи Луческу Огнен Вукоевич в комментарии Шлях до Гданська.

Сирота попал в символическую сборную недели Лиги Европы – дебютант Динамо в компании звезд Тоттенхэма и Арсенала

Характер травмы не называется, однако из-за нее защитник пропустил игру чемпионата Украины против Десны.

К слову, Попов провел 16 матчей в составе Динамо в текущем сезоне, записав в свой актив 2 гола.

Динамо – лунатик и трус, но устроило вечер, чернее смолы. Бельгийские СМИ клянут судьбу и переживают дежавю