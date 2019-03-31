Аякс у драматичному матчі вдесятьох переміг ПСВ – відео голів та огляд матчу

Аякс у головному протистоянні Нідерландів у 27 турі чемпіонату вдома переміг ПСВ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Нідерланди. Ередивізі, 27 тур

Аякс – ПСВ – 3:1

Голи: Швааб, 21 (автогол), Тадіч, 72 (пен.), Нерес, 90+6 – де Йонг, 58

Вилучення: Мазрауї (Аякс), 57

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Аякс та ПСВ зустрілись у 27 турі чемпіонату Нідерландів. Амстердамцям необхідно було перемагати, щоб впритул наблизитись до 1 сходинки, на якій перебуває команда з Ейндховена.

У першому таймі захисник гостей Даніель Швааб зрізав м'яч у власні ворота після подачі з флангу. Після перерви господарі залишились у меншості, червону картку отримав хавбек Нуссаїр Мазрауї. На наступній хвилині після вилучення Люк де Йонг зрівняв рахунок. Але Аякс зусиллями Душана Тадіча та Нереса зміг вирвати для себе 3 очки.

ПСВ лідирує в таблиці, маючи в активі 67 очок, Аякс другий – 65 очок.