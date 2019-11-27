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Бруну Фернандеш продовжив контракт зі Спортінгом – колишнім суперником України цікавляться топ-клуби Європи

16:30 611 Читать на русском
Бруну Фернандеш продовжив контракт зі Спортінгом – колишнім суперником України цікавляться топ-клуби Європи
Бруну Фернандеш (справа) / Сайт Спортінга

Лісабонський Спортінг зміг продовжити співпрацю зі своїм капітаном Бруну Фернандешем.

Нова угода півзахисника розрахована до 2023 року, інформує офіційний сайт "левів".

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Топові європейські клуби влаштували полювання на Фернандеша, тому Спортінг відчайдушно намагався укласти з ним новий контракт, щоб зберегти у клубі або принаймні отримати якомога більше грошей за трансфер. На хавбека претендують Манчестер Юнайтед, Тоттенхем і Реал, однак тепер їм доведеться заплатити 100 млн євро. Саме така клаусула прописана в оновленій угоді, стверджує A Bola.

Нагадаємо, Фернандеш також є одним з основних гравців збірної Португалії, яка у відборі на Євро-2020 поступилася Україні.

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Трансфери Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Португалія
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