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Брешія – Аталанта: Маліновський не потрапив у стартовий склад, Балотеллі повернувся в основу

15:24 110 Читать на русском
Брешія – Аталанта: Маліновський не потрапив у стартовий склад, Балотеллі повернувся в основу
Руслан Маліновський / Atalanta

Аталанта поїхала в гості до Брешії в рамках 14-го туру Серії А. Тренери визначилися зі складами команд.

 
Маріо Пашаліч 26’
26’ Маріо Пашаліч

Матч Брешія – Аталанта розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Руслан Маліновський знову пролетів повз старт Аталанти – після вилучення проти Сампдорії та народження дитини українець не отримує ігровий час від Джан П'єро Гасперіні. А от Маріо Балотеллі повернувся в основу Брешії – скандали та претензії тренера поки що забулися.

Аталанта через 4-матчеву безвиграшну серію опустилася на 6 місце Серії А, а Брешія взагалі йде останньою в турнірній таблиці. Обом суперникам по ломбардському дербі потрібна перемога.

Стартові склади

Брешія: Йоронен – Кістана, Мангравіті, Чансельор – Сабеллі, Ндой, Тоналі, Ромуло, Мартелла – Балотеллі, Террагросса.

Запасні: Альфонсо, Андреначчі, Бізолі, Гасталделло, Доннарумма, Змргал, Маньяні, Матею, Матрі, Морозіні, Шпалек.

Аталанта: Голліні – Мазьєлло, Паломіно, Джімсіті – Кастань, де Рон, Пашаліч, Гозенс – Ілічіч, Гомес – Мурієль.

Запасні: Арана, Ібаньєс, Маліновський, Муса, Россі, Спортьєлло, Фройлер, Хатебур.

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