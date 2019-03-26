Іспанія завдяки дублю Морати здолала Мальту, Швеція розіграла драматичну нічию Норвегією: Євро-2020, група F

Відбулися матчі 2-го туру відбору на Євро-2020 у групі F.

Відбір на Євро-2020. Група F 2-й тур

Мальта – Іспанія – 0:2

Голи: Мората, 31, 73

Норвегія – Швеція – 3:3

Голи: Йонсен, 41, Кінг, 59, Камара, 90+7 – Клаессон, 70, Куайсон, 86, 90+1

Румунія – Фарерські острови – 4:1

Голи: Деак, 26, Кешеру, 29, 33, Пушкаш, 63 – Девідсен, 40 (пен)

Збірна Іспанії на виїзді без проблем обіграла Мальту. Перемогу піренейцям забезпечив дубль Альваро Морати, який відзначався в середині кожного із таймів.

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Норвегія на власному полі зіграла внічию зі Швецією. Господарі володіли перевагою у два м'ячі після голів Йонсена і Кінга. Проте Клаессон спочатку скоротив відставання, а дубль Куайсона наприкінці матчу, здавалося, приніс шведам перемогу. Але Камара врятував господарів від поразки.

Румунія вдома розгромила Фарерські острови. Справжнім героєм зустрічі став Кешеру, дубль та гольова передача якого на Деака ще в першому таймі зробили рахунок розгромним. Наприкінці першої половини Девідсен скоротив відставання, реалізувавши пенальті. Однак після перерви Пушкаш забив четвертий гол у ворота "фарер".