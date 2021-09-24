Головний тренер збірної Бразилії Тіте обрав список гравців, які матимуть змогу зіграти за "селесао" в поєдинках кваліфікації до ЧС-2022.

До розташування збірної Бразилії на жовтневі поєдинки були викликані 25 гравців, інформує офіційний сайт Бразильскої конфедерації футболу.

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Голкіпери: Аліссон, Веверсон, Едерсон.

Захисники: Даніло, Емерсон, Алекс Сандро, Арана, Тьягу Сілва, Маркіньйос, Мілітао, Веріссімо.

Півзахисники: Каземіро, Фабінью, Жерсон, Евертон Рібейро, Фред, Пакета, Еденілсон.

Нападники: Габріел Жезус, Антоні, Рафінья, Габріел Барбоза, Кунья, Неймар, Вінісіус.

До слова, на бразильців очікує одразу 3 матчі кваліфікації до ЧС-2022 у жовтні – проти Венесуели (8 жовтня), Колумбії (11 жовтня) та Уругваю (15 жовтня). Наразі "селесао" є лідером відбору, здобувши 8 перемог у 8 поєдинках.

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