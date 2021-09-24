Главный тренер сборной Бразилии Тите выбрал список игроков, которые смогут сыграть за "селесао" в поединках квалификации ЧМ-2022.

В расположение сборной Бразилии на октябрьские поединки были вызваны 25 игроков, информирует официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

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Голкиперы: Алиссон, Веверсон, Эдерсон.

Защитники: Данило, Эмерсон, Алекс Сандро, Арана, Тьягу Силва, Маркиньос, Милитао, Вериссимо.

Полузащитники: Каземиро, Фабиньо, Жерсон, Евертон Рибейро, Фред, Пакета, Эденилсон.

Нападающие: Габриэл Жезус, Антони, Рафинья, Габриэль Барбоза, Кунья, Неймар, Винисиус.

К слову, бразильцев ожидает сразу 3 матча квалификации ЧМ-2022 в октябре – против Венесуэлы (8 октября), Колумбии (11 октября) и Уругвая (15 октября). Сейчас "селесао" являются лидером отбора, добыв 8 побед в 8 поединках.

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