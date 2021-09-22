Нещодавно ФІФА виступила з ініціативою реформування чемпіонату світу, запропонувавши проводити турнір кожні два роки. Ця ідея Арсена Венгера вже стала об'єктом критики, а тепер з офіційною заявою виступив і УЄФА.

"УЄФА визнає, що ФІФА надала пропозицію, яка має на увазі подвоєння кількості фінальних турнірів чемпіонату світу з 2028 року, а також фінальних турнірів Кубка конфедерацій з 2025 року. Ми вдячні за увагу, яку приділяють чемпіонату Європи, і пропоновану подвійну частоту проведення його фінальної стадії, але вважаємо за краще підходити до такого серйозного питання комплексно, а не спекулятивно.

Анчелотті саркастично відреагував на ідею проводити чемпіонат світу кожні 2 роки

Ми розчаровані прийнятим підходом, згідно з яким проекти радикальних реформ спочатку оприлюднюються і відкрито просуваються, перш ніж всі зацікавлені сторони отримують можливість участі в будь-якому консультаційному процесі.

З оголошеним планом пов'язані реальні небезпеки:

– зниження значущості світової футбольної події №1, адже проведення турніру раз у чотири роки додавало йому таємничості, на якому виросли покоління уболівальників;

– розмиття спортивних можливостей для слабших національних команд через заміну регулярних матчів фінальними змаганнями;

– ризик для довгострокового здоров'я гравців, які змушені щорічно брати участь в літніх змаганнях високого рівня інтенсивності замість більш тривалих перерв для відновлення сил у вільні роки;

– ризик для майбутнього жіночих турнірів, яких позбавляють ексклюзивних слотів і які потрапляють в тінь частих топових чоловічих турнірів.

Це лише деякі з серйозних побоювань, які викликані пропозицією ФІФА, і тільки необгрунтованими рекламними слоганами про передбачувані плюси щільнішого календаря для фінальних турнірів цю стурбованість не розвієш.

УЄФА вважає, що майбутнє міжнародного календаря повинно вироблятися в рамках повноцінного консультаційного процесу та обміну думками між ФІФА, конфедераціями і причетними до організації турнірів сторонами, а почати слід з позначення очевидних проблем і пошуку рішень. Робити це треба в рамках дебатів, беручи до уваги інтереси футболу та легітимні точки зору різних сторін.

На цьому етапі в рамках шанобливого ставлення до процесу консультацій з залученими сторонами, який повинен проводитися неупереджено, слід утриматися від пропагандистських кампаній, спрямованих на рекламу односторонніх концепцій, подробиць яких ніхто не бачив і які можуть мати великі і часто несподівані наслідки", – йдеться в заяві Організації. З повним текстом можна ознайомитися на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, Мундіаль-2022 прийме Катар. Збірна України у своїй відбірковій групі D наразі посідає друге місце, набравши 5 очок у 5-ти матчах.

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