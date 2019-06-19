Бразилія – Венесуела – 0:0 – відеоогляд матчу

Бразилія сенсаційно не впоралась із Венесуелою у другому матчі групи А на Копа Амеріка-2019. Дивіться відеоогляд гри Бразилія – Венесуела.

Господар Копа Амеріка-2019 Бразилія у 2 турі групового етапу зустрілась із Венесуелою. "Селесао" хотіли закріпити успіх після розгрому Болівії у першому турі.

Бразилія не змогла здолати Венесуелу – арбітр скасував два голи "селесао"

Протягом усього матчу бразильці мали ігрову перевагу, а Венесуела інколи підходила до воріт Аліссона, проте, це не допомогло підопічним Тіте здобути 3 очки і довелось задовольнитись одним. Більше того, арбітр скасував 2 голи господарів турніру.

У 3 турі Бразилія зустрінеться із Перу, тоді як Венесуела протистоятиме аутсайдеру групи – Болівії.