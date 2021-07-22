Бразилія в ефектному протистоянні здолала команду Німеччини. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку Бразилія – Німеччина на Футбол 24.

Перша 45-хвилинка – це феноменальний перформанс Рішарлісона з трьома голами на будь-який смак: головою, на добиванні та в дальній кут під самісіньку стійку.

Бразилія розбила Німеччину на Олімпіаді, а потім ледь не віддала перемогу – зірка АПЛ показав Неймара найкращого зразка

По перерві Німеччина відквитала два м'ячі зусиллями Амірі та Ахе, але вирвати бодай нічию не змогла. Ба більше, Бундестім пропустила на останніх хвилинах від Паулінью, якому вдався шедевральний удар. Фінальний свисток зафіксував перемогу "селесао" – 4:2.

У наступному турі Німеччина зіграє із Саудівською Аравією, а Бразилія протистоятиме Кот-д'Івуару.