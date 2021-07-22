Бразилия в эффектном противостоянии одолела команду Германии. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка Бразилия – Германия на Футбол 24.

Первая 45-минутка – это феноменальный перформанс Ришарлисона с тремя голами на любой вкус: головой, на добивании и в дальний угол под самую штангу.

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После перерыва Германия отквитала два мяча усилиями Амири и Ахе, но вырвать хотя бы ничью не смогла. Более того, Бундестим пропустила на последних минутах от Паулинью, которому удался шедевральный удар. Финальный свисток зафиксировал победу "селесао" – 4:2.

В следующем туре Германия сыграет с Саудовской Аравией, а Бразилия буде противостоять Кот-д'Ивуару.