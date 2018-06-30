Бразилія – Мексика: матч судитиме Роккі

Матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 між бразильцями та мексиканцями обслужить італійська бригада арбітрів на чолі з Джанлукою Роккі.

Головним арбітром поєдинку призначено Джанлуку Роккі, повідомляє офіційний твіттер ФІФА.

Бразилія – Мексика: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

Асистентами головного арбітра будуть його співвітчизники Еленіто Ді Лібераторе та Мауро Тоноліні. Роль четвертого рефері виконає Антоніо Матео з Іспанії. Резервний арбітр – іспанець Пау Себріан.

Поєдинок Бразилія – Мексика відбудеться 2 липня на стадіоні в Самарі. Початок зустрічі о 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.