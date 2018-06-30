Бразилія – Мексика: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

Бразилія та Мексика зустрінуться у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 у Самарі. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Бразилія – Мексика відбудеться 2 липня на стадіоні у Самарі. Початок гри – 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу ЧС-2018:

Фахівці авторитетної контори Willіam Hill фаворитом поєдинку вважають Бразилію. Коефіцієнт на перемогу підопічних Тіте в основний час становить 1.50, а потенційний тріумф Чічаріто та Ко оцінюється балом 7.00. На нічию ставлять 4.00.

На вихід Бразилії до 1/4 фіналу загалом коефіцієнт становить 1.20. Тріумф Мексики оцінюється у 4.33.

Букмекери з Bwin також вірять у перемогу Бразилії. На звитягу "селесао" в основний час коефіцієнт 1.50, нічия оцінюється у 4.10, перемога Мексики – 7.00.

Вихід Бразилії до наступної стадії оцінюється у 1.20. На Мексику коефіцієнт 4.25.

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Нагадаємо, Бразилія впевнено вийшла у 1/8 фіналу, набравши 7 очок та посівши 1 місце у групі Е. Мексика також майже без проблем пройшла груповий етап та з 6 очками посіла друге місце у групі F.