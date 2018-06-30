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Бразилия – Мексика: матч будет судить Рокки

16:27 7 Читати українською
Бразилия – Мексика: матч будет судить Рокки
Бразилия – Мексика: матч будет судить Рокки

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 между бразильцами и мексиканцами обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.

Главным арбитром поединка назначен Джанлука Рокки, сообщает официальный твиттер ФИФА.

Бразилия – Мексика: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Ассистентами главного арбитра будут его соотечественники Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини. Роль четвертого рефери исполнит Антонио Матео из Испании. Резервный арбитр – испанец Пау Себриан.

Поединок Бразилия – Мексика состоится 2 июля на стадионе в Самаре. Начало встречи в 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ 20181/8 финала

Бразилия - Мексика: Понедельник 02 июля 2018

Бразилия
до матча
1
дн
:
23
час
:
56
мин
Мексика
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Теги
ЧМ 2018 Бразилия Бразилия Мексика Мексика Джанлука Рокки Джанлука Рокки Бразилия - Мексика
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