Бразилия – Мексика: матч будет судить Рокки

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 между бразильцами и мексиканцами обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.

Главным арбитром поединка назначен Джанлука Рокки, сообщает официальный твиттер ФИФА.

Бразилия – Мексика: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Ассистентами главного арбитра будут его соотечественники Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини. Роль четвертого рефери исполнит Антонио Матео из Испании. Резервный арбитр – испанец Пау Себриан.

Поединок Бразилия – Мексика состоится 2 июля на стадионе в Самаре. Начало встречи в 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.