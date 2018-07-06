Бразилія – Бельгія: "селесао" вперше пропустили двічі при Тіте

Збірна Бразилії вперше за час перебування на посаді головного тренера Тіте пропустила більше одного м'яча. Команда поступилася в першому таймі матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Бельгії (0:2).

Бразильці вперше пропустили два м'ячі під керівництвом Тіте, повідомляє Squawka.

Бразилія – Бельгія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2018

Поєдинок 1/4 фіналу ЧС-2018 проти збірної Бельгії є 26-м на посаді для головного тренера "селесао". 57-річний фахівець очолив збірну Бразилії в червні 2016 року. У відборі на Мундіаль команда під його керівництвом пропустила лише 11 м'ячів, а на чемпіонаті світу в Росії – лише один до матчу з бельгійцями.

Наразі в поєдинку Бразилія – Бельгія триває другий тайм. Рахунок незмінний – 2:0 на користь "червоних дияволів".