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Бразилія – Бельгія: стартові склади на чвертьфінальний матч ЧС-2018

19:55 3777 Читать на русском
Бразилія – Бельгія: стартові склади на чвертьфінальний матч ЧС-2018
Бразилія – Бельгія: стартові склади на матч ЧС-2018

Стали відомі стартові склади команд на матч 1/4 фіналу чемпіонату світу між Бразилією та Бельгією.

Матч та онлайн-трансляція Бразилія – Бельгія розпочнуться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за подіями в матчі на сайті "Футбол 24".

Бразилія – Бельгія: анонс матчу 1/4 фіналу ЧС-2018

Бразилія: Аліссон – Фагнер, Тьягу Сілва, Міранда (к), Марсело – Паулінью, Фернандінью, Коутінью, Вілліан – Неймар, Габріел Жезус

Бельгія: Куртуа – Вертонген, Компані, Алдервейрелд – Меньє, Феллаїні, Вітсель, Шадлі – де Брюйне, Лукаку, Е. Азар (к)

Бразилія – Бельгія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

ЧС 20181/4 фіналу

Бразилія - Бельгія: П'ятниця 06 липня 2018

Бразилія
до матчу
12
хв
Бельгія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
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ЧС 2018 Бразилія Бразилія Бразилія - Бельгія Головне Бельгія Бельгія
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хв
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21:00
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