Бразилія – Бельгія: стартові склади на чвертьфінальний матч ЧС-2018

ЧС 2018 — 20:35 2924
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ЧС-2018 Франція – Уругвай: жалюгідна реакція на трагічну гру, вихід у півфінал з 2-х ударів та унікальний рекорд
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Ювентус прокоментував чутки про трансфер РоналдуІталія — 18:59 1144
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Уругвай – Франція, 1/4 фіналу ЧС-2018: як це булоЧС 2018 — 16:47 12048
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ЧС-2018: лише Бразилія та Уругвай мають шанс перервати "прокляття" Кубка світу – неймовірна статистикаЧС 2018 — 13:35 3131
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Манчестер Юнайтед налаштований втрутитись у боротьбу за Роналду – Реал вже підняв цінуІспанія — 12:30 3348
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