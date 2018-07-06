Бразилія – Бельгія: стартові склади на чвертьфінальний матч ЧС-2018

Стали відомі стартові склади команд на матч 1/4 фіналу чемпіонату світу між Бразилією та Бельгією.

Матч та онлайн-трансляція Бразилія – Бельгія розпочнуться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за подіями в матчі на сайті "Футбол 24".

Бразилія – Бельгія: анонс матчу 1/4 фіналу ЧС-2018

Бразилія: Аліссон – Фагнер, Тьягу Сілва, Міранда (к), Марсело – Паулінью, Фернандінью, Коутінью, Вілліан – Неймар, Габріел Жезус

Бельгія: Куртуа – Вертонген, Компані, Алдервейрелд – Меньє, Феллаїні, Вітсель, Шадлі – де Брюйне, Лукаку, Е. Азар (к)

Бразилія – Бельгія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018