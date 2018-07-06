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Бразилия – Бельгия: "селесао" впервые пропустили дважды при Тите

22:25 56 Читати українською
Бразилия – Бельгия: "селесао" впервые пропустили дважды при Тите
Тите / официальный сайт ФИФА

Сборная Бразилии впервые за время пребывания на посту главного тренера Тите пропустила больше одного мяча. Команда уступила в первом тайме матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Бельгии (0:2).

Бразильцы впервые пропустили два мяча под руководством Тите, сообщает Squawka.

Бразилия – Бельгия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2018

Поединок 1/4 финала ЧМ-2018 против сборной Бельгии является 26-м в должности для главного тренера "селесао". 57-летний специалист возглавил сборную Бразилии в июне 2016 года. В отборе на Мундиаль команда под его руководством пропустила лишь 11 мячей, а на чемпионате мира в России – лишь один до матча с бельгийцами.

Сейчас в поединке Бразилия – Бельгия идет второй тайм. Счет не поменялся – 2:0 в пользу "красных дьяволов".

ЧМ 20181/4 финала

Бразилия - Бельгия: Пятница 06 июля 2018

Бразилия

live 90'
1 : 2
Бельгия
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ЧМ 2018 Бельгия Бельгия Бразилия Бразилия Тите Тите Бразилия - Бельгия
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