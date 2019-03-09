Брайтон на виїзді обіграв Крістал Пелас: 30 тур АПЛ, матчі суботи

В рамках 30 туру АПЛ Брайтон у непростому матчі переграв Крістал Пелас. Рахунок та огляд матчу читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 30 тур

Крістал Пелас – Брайтон – 1:2

Голи: Мілівоєвіч, 50, (пен) – Мюррей, 19, Нокар, 74

Кардіфф – Вест Хем – початок матчу о 17:00

Лестер – Фулхем – початок матчу о 17:00

Ньюкасл – Евертон – початок матчу о 17:00

Саутгемптон – Тоттенхем – початок матчу о 17:00

Хаддерсфілд – Борнмут – початок матчу о 17:00

Брайтон на виїзді обіграв Крістал Пелас. Мюррей відкрив рахунок на 19 хвилині, відзначившись у четвертій поспіль грі проти лондонців. По перерві Мілівоєвіч реалізував пенальті і здавалось, що Крістал Пелас втримає нічию, але Нокар розкішним ударом від стійки приніс перемогу Брайтону.

Завдяки цій перемозі Брайтон набрав 33 очки і піднявся на 14 місце, зрівнявшись з Крістал Пелас, який перебуває на сходинку вище через кращу різницю м'ячів.