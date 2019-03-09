Брайтон на выезде обыграл Кристал Пэлас: 30 тур АПЛ, матчи субботы

В рамках 30 тура АПЛ Брайтон в непростом матче переиграл Кристал Пэлас. Счет и обзор матча читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2018/19, 30 тур

Кристал Пэлас – Брайтон – 1:2

Голы: Миливоевич, 50, (пен) – Мюррей, 19, Нокар, 74

Кардифф – Вест Хэм – начало матча в 17:00

Лестер – Фулхэм – начало матча в 17:00

Ньюкасл – Эвертон – начало матча в 17:00

Саутгемптон – Тоттенхэм – начало матча в 17:00

Хаддерсфилд – Борнмут – начало матча в 17:00

Брайтон на выезде обыграл Кристал Пэлас. Мюррей открыл счет на 19 минуте, отличившись в четвертой подряд игре против лондонцев. После перерыва Миливоевич реализовал пенальти и казалось, что Кристал Пэлас удержит ничью, но Нокар роскошным ударом от штанги принес победу Брайтону.



Благодаря этой победе Брайтон набрал 33 очка и поднялся на 14 место, сравнявшись с Кристал Пэлас, который находится на строчку выше из-за лучшей разницы мячей.