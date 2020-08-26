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Магуайр виключений зі збірної Англії після вироку суду

00:35 - Читать на русском
Магуайр виключений зі збірної Англії після вироку суду
Харрі Магуайр / Reuters

Захисник збірної Англії та Манчестер Юнайтед Харрі Магуайр отримав покарання і від наставника "трьох левів" Гарета Саутгейта.

"У світлі подій сьогоднішнього вечора, я можу підтвердити, що я відкликав Харрі Магуайра зі збірної Англії на матчі проти Ісландії та Данії.

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Як я вже говорив раніше, я залишав за собою право переглянути ситуацію. Розмовляючи з Манчестер Юнайтед та гравцем, я прийняв це рішення в інтересах усіх сторін і з огляду на вплив на нашу підготовку на наступний тиждень", – наводить слова Саутгейта офіційний сайт збірної Англії.

Нагадаємо, Харрі Магуайр проводив відпустку на острові Міконос разом зі своєю дівчиною. Між футболістом та англійськими туристами спалахнув конфлікт біля бару, через що втрутились правоохоронці.

Магуайр відмовився підкоритися – його заарештували за непокору владі. В підсумку, оборонець умовно засуджений на 21 місяць за статтями: напад, образи, напад на поліцейського і спроба дачі хабара.

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Харрі Харрі Магуайр Гарет Гарет Саутгейт Ліга націй Англія Англія
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