Бойко: Сподіваюсь, Гармаш повернеться у Динамо і ще допоможе команді

Голкіпер київського Динамо Денис Бойко прокоментував перехід Дениса Гармаша в турецький Різеспор.
"Він уже досить досвідчений хлопець. Думаю, для нього не буде важкою адаптація в чемпіонаті Туреччини. Він імпульсивний хлопець, у нього є характер. Там люблять таких футболістів – гравців, які максимально викладаються на футбольному полі, з емоціями і величезним бажанням. Думаю, він прекрасно впишеться в колектив. Тим більше, там є Микола Морозюк, який йому допоможе.
Бажаю йому удачі, успіхів в цій команді і швидше повернутися, тому що нам він теж потрібен. Сподіваюся, він повернеться у Динамо і ще допоможе нашій команді", – сказав Бойко Youtube-каналу FootballHub.
Нагадаємо, Гармаш перейшов у Різеспор на правах оренди. Українець виступатиме за турецький клуб до кінця сезону 2019/20.