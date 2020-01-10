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Бойко: Сподіваюсь, Гармаш повернеться у Динамо і ще допоможе команді

20:08 361 Читать на русском
Бойко: Сподіваюсь, Гармаш повернеться у Динамо і ще допоможе команді
Денис Бойко / фото из открытых источников

Голкіпер київського Динамо Денис Бойко прокоментував перехід Дениса Гармаша в турецький Різеспор.

"Він уже досить досвідчений хлопець. Думаю, для нього не буде важкою адаптація в чемпіонаті Туреччини. Він імпульсивний хлопець, у нього є характер. Там люблять таких футболістів – гравців, які максимально викладаються на футбольному полі, з емоціями і величезним бажанням. Думаю, він прекрасно впишеться в колектив. Тим більше, там є Микола Морозюк, який йому допоможе.

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Бажаю йому удачі, успіхів в цій команді і швидше повернутися, тому що нам він теж потрібен. Сподіваюся, він повернеться у Динамо і ще допоможе нашій команді", – сказав Бойко Youtube-каналу FootballHub.

Нагадаємо, Гармаш перейшов у Різеспор на правах оренди. Українець виступатиме за турецький клуб до кінця сезону 2019/20.

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Різеспор Різеспор Денис Бойко Денис Бойко Денис Гармаш Денис Гармаш Динамо Динамо
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