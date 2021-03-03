"Да, невероятные эмоции. Это моя первая серия пенальти. Эмоции переполняют, это футбол, Бойко – красава! Респект ему, поздравляю всех, идем дальше.

Динамо – Колос: Цыганков досрочно завершил кубковый матч – поединок с Вильярреалом через неделю

На поле сердце не останавливается, нужно продолжать играть. Конечно, адреналин сумасшедший, это футбол. Жесткая игра? Да, все хотят выиграть в единоборствах, борются. Все стремятся победить. Луческу сказал, чтобы все уверенно вышли и пробили (перед серией одиннадцатиметровых – Футбол 24). Мы – Динамо Киев, мы должны всегда побеждать", – заявил Забарный в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, что "бело-синие" одолели Колос в серии пенальти, во время которой Денис Бойко отбил 2 удара ковалевцев.

Динамо одолело Колос в серии пенальти и драматично пробилось в полуфинал Кубка Украины