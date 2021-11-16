Исполняющий обязанности главного тренера "сине-желтых" определился с 23-мя футболистами, которые получат шанс сыграть в решающем поединке квалификации на Мундиаль в Катаре.

Заявка Украины на матч с Боснией и Герцеговиной 16 11 2021 / УАФ

К противостоянию с боснийцами готовились все 25 игроков, находящихся в расположении сборной. Соответственно, тренерский штаб должен был отсеять двух "лишних" футболистов. Ими стали Виктор Корниенко и Даниил Сикан, информирует официальный сайт УАФ.

Босния и Герцеговина – Украина: где смотреть решающий матч отбора на ЧМ-2022

Заявка сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Георгий Бущан (Динамо Киев), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Александр Тымчик, Илья Забарный (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба – Шахтер Донецк), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Тарас Степаненко (Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – Динамо Киев), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Виктор Коваленко (Специя, Италия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артём Довбик (СК Днепр-1), Денис Гармаш (Динамо Киев).

Матч Босния и Герцеговина – Украина стартует в 21:45. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию игры. В параллельном поединке группы D Финляндия примет Францию. "Сине-желтых" устроит победа французов, а ничья заставит считать разницу голов. При этом подопечным Петракова обязательно нужно побеждать в своем матче.

Босния и Герцеговина – Украина: анонс решающего матча отбора к ЧМ-2022