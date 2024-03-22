Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился эмоциями после победы над Боснией и Герцеговиной в полуфинале плей-офф отбора к Евро-2024.

"Почему моментов не было почти до конца игры? Потому что мы играли против очень сильного соперника. Он играл дома в три центральных защитника. Мы пытались выходить из обороны в атаку, но не было следующего шага. Было очень тяжело взламывать эту оборону.

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Игру с двумя форвардами можно назвать ходом в ва-банк? Пожалуй. Если мы проигрываем, нужно усиливать атаку. Также важно было сохранить структуру в обороне. Те, кто вышли на замену, добавили темпа в игре. Заслужили на эту победу.

Игра Бражко? Он выполнил те задачи, которые он имел. Бражко провел очень хороший матч. У него большое будущее в сборной и клубе", – поделился Ребров в эфире MEGOGO.

Напомним, сборная Украины в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину (2:1). Героем встречи стал Роман Яремчук, который забил и отметился результативной передачей.

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