Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков відповів на запитання журналістів перед вирішальним поєдинком кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти команди Боснії і Герцеговини.

"Гру Боснії та Фінляндії коментувати не буду. Вона мені не потрібна. З огляду на турнірну таблицю нам потрібна перемога, будемо грати на неї.

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Не знаю, чи буде легше від результату боснійців із Фінляндією. Такий футбол – найкращий вид спорту на планеті. А те, що вийде напіврезервний склад із молодими хлопцями, буде ще важче грати нашим хлопцям, суперники захочуть себе проявити. Буде дуже складна гра, так передбачаю.

Зараз буде передматчеве тренування, годинне. Усі хлопці, 25 осіб, здорові, в усіх негативні тести. Будемо готуватися до гри. Яка роль Гармаша – у середній лінії чи в атаці? Побачите все завтра.

Стежити за грою Франції я не буду. І хлопцям нічого казати не буду. Підтягнути реалізацію? У збірній трохи інші тренування, її треба підтягувати в клубах. Щодо постійних нічиїх, то можна сказати, що не щастить. Я щойно прийняв команду, можливо, ще не заслужив на удачу. Можливо, завтра заслужу.

Як відсвяткували день народження Циганкова? Зараз перед тренуванням подаруємо футболку і все, в нас так відбувається. Завтра він повинен на футбольному полі зробити подарунок для всієї України. Він про це знає", – заявив фахівець на передматчевій прес-конференції.

До слова, матч відбору на Мундіаль Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться в Зеніці у вівторок, 16 листопада. Початок поєдинку – о 21:45.

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