Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков ответил на вопросы журналистов перед решающим поединком квалификации к чемпионату мира-2022 против команды Боснии и Герцеговины.

"Игру Боснии и Финляндии комментировать не буду. Она мне не нужна. Учитывая турнирную таблицу, нам нужна победа, будем играть на нее.

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Не знаю, будет ли легче после результата боснийцев с Финляндией. Таков футбол – самый лучший вид спорта на планете. А учитывая, что выйдет полурезервный состав с молодыми ребятами, будет еще труднее играть нашим ребятам, соперники захотят проявить себя. Будет очень сложная игра, так предполагаю.

Сейчас будет предматчевая тренировка, часовая. Все ребята, 25 человек, здоровы, у всех отрицательные тесты. Будем готовиться к игре. Какая роль Гармаша – в средней линии или в атаке? Увидите все завтра.

Следить за игрой Франции я не буду. И ребятам ничего говорить не буду. Подтянуть реализацию? В сборной немного другие тренировки, ее нужно подтягивать в клубах. Что касается постоянных ничьих, можно сказать, что не везет. Я только что принял команду, возможно, еще не заслужил удачу. Может, завтра заслужу.

Как отпраздновали день рождения Цыганкова? Сейчас перед тренировкой подарим футболку и все, у нас так происходит. Завтра он должен на футбольном поле сделать подарок для всей Украины. Он об этом знает", – заявил специалист на предматчевой пресс-конференции.

К слову, матч отбора на Мундиаль Босния и Герцеговина – Украина состоится в Зенице во вторник, 16 ноября. Начало поединка – в 21:45.

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