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Борячук: Другий збір Маріуполя буде присвячений атакувальним діям

23:20 11 Читать на русском
Борячук: Другий збір Маріуполя буде присвячений атакувальним діям
Андрій Борячук / Фото: ФК Маріуполь

Форвард Маріуполя Андрій Борячук розповів, які плани у команди на другий зимовий збір.

"Перший наш збір був присвячений відпрацюванню переходу від атаки до оборони. Відточували оборону, вихід з оборони, тактичні взаємодії.

Не Ярмоленко чи Марлос і навіть не Маліновський – найнебезпечніший наш гравець не потрібен збірній України, і це сумно

Зараз у нас п'ять днів вихідних, але кожен отримав індивідуальні завдання. Ми всі професіонали, а тому потрібно підтримувати себе у формі.

Другий збір буде присвячений атакуючим діям, будемо відпрацьовувати взаємодії між нападниками", – сказав Борячук в ефірі "Футбол NEWS".

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Теги
Маріуполь Маріуполь Андрій Борячук Андрій Борячук Зимові збори
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