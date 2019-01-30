Борячук: Другий збір Маріуполя буде присвячений атакувальним діям

Форвард Маріуполя Андрій Борячук розповів, які плани у команди на другий зимовий збір.

"Перший наш збір був присвячений відпрацюванню переходу від атаки до оборони. Відточували оборону, вихід з оборони, тактичні взаємодії.

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Зараз у нас п'ять днів вихідних, але кожен отримав індивідуальні завдання. Ми всі професіонали, а тому потрібно підтримувати себе у формі.

Другий збір буде присвячений атакуючим діям, будемо відпрацьовувати взаємодії між нападниками", – сказав Борячук в ефірі "Футбол NEWS".

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