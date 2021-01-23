"Жеребці" шокували гостей вже на другій хвилині, але арбітр після 6-хвилинного перегляду відеоповтору таки скасував взяття воріт. Проте, ще до перерви команди встигли обмінятися дублями Ельведі та Холанда. Вже у другому тайму на чергові два голи спромігся лише Менхенгладбах.

Дортмунд програв Гладбаху вперше за 5 років – жах стандартів переважив дива Санчо та Холанда в космічній перестрілці

Борусія М обіграла Борусію Д вперше за 5 років – з квітня 2015-го "жеребці" незмінно програвали це дербі. Гладбах набрав 31 очко і піднявся на четверте місце, обійшовши Дортмунд (29 балів). Сьома поразка BVB у цьому чемпіонаті.