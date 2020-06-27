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Борусія Д зганьбилась, Вернер поставив ефектну крапку за РБ Лейпциг, Байєр зупинився за крок до ЛЧ

18:25 - Читать на русском
Борусія Д зганьбилась, Вернер поставив ефектну крапку за РБ Лейпциг, Байєр зупинився за крок до ЛЧ
Борусія Д – Хоффенхайм / Фото ФК Борусія Д

Відбулись заключні поєдинки останнього туру Бундесліги. Звіт про матчі читайте на Футбол 24.

 
Андрей Крамаріч 8’
Андрей Крамаріч 30’
Андрей Крамаріч 48’
Андрей Крамаріч 50’
8’ Андрей Крамаріч
30’ Андрей Крамаріч
48’ Андрей Крамаріч
50’ Андрей Крамаріч

Бундесліга, 34-й тур

Айнтрахт – Падерборн – 3:2

Голи: Роде, 9, Сілва, 33, Дост, 52 – Дрегер, 55, Міхель, 75

Аугсбург – РБ Лейпциг – 1:2

Голи: Варгас, 72 – Вернер, 28, 82

Байєр – Майнц – 1:0

Гол: Фолланд, 2

Борусія Д – Хоффенхайм – 0:4

Голи: Крамаріч, 8, 30, 48, 50

Вернер став найкращим бомбардиром РБ Лейпциг під час свого останнього матчу за клуб

Айнтрахт відвантажив три голи супернику і здавалось вирішив долю поєдинку, але гравці Падерборна не мали наміру здаватись і відквитали два м'ячі. До нічиєї гостям не вистачило зовсім трохи. Падерборн прощається з Бундеслігою.

РБ Лейпциг на виїзді здолав Аугсбург і закріпився на третій сходинці. Особливим цей матч став для лідера "биків" Тімо Вернера, який у своєму останньому поєдинку у футболці Лейпцига зумів відзначитись дублем і стати найкращим бомбардиром в історії клубу.

Байєр мінімально обіграв Майнц і фінішував на 5-й сходинці. "Фармацевтам" не вистачило лише двох очок, щоб зачепитись за зону Ліги чемпіонів.

Фани Борусії Д б освистали команду за такий фініш сезону, але на щастя для "джмелів", вболівальників поки не пускають на трибуни. Форвард Хоффенхайма Андрей Крамаріч розстріляв ворота господарів, оформивши покер. Дортмундці навіть не відповіли голом престижу. Борусії Д фінішувала другою, Хоффенхайм гратиме у груповому етапі Ліги Європи.

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