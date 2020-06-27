Вернер став найкращим бомбардиром РБ Лейпциг під час свого останнього матчу за клуб

Нідерланди — 19:18 338
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Роббен офіційно оголосив про відновлення кар'єри – легенда знову гратиме за рідний клуб
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Колос обіграв Олександрію завдяки вихованцям Динамо та перервав кошмарну серію – шедевр Ковальця не врятував "містян"Україна — 18:52 679
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Карпати та Львів зіграли внічию учетверте в сезоні – "зелено-білі" продовжили жахливу безвиграшну серіюУкраїна — 18:51 722
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Вердер фантастично врятувався, Борусія М пробилася в ЛЧ, Баварія розбила ВольфсбургНімеччина — 18:31 340
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