Вернер став найкращим бомбардиром РБ Лейпциг під час свого останнього матчу за клуб

Форвард РБ Лейпциг Тімо Вернер вписав своє ім'я в історію німецького клубу.

В рамках заключного 34-го туру Бундесліги РБ Лейпциг завітав до Аугсбурга.

Лемпард оцінив шанси Челсі на перемогу в АПЛ після трансферу Вернера

Лідер гостей Тімо Вернер, який проводить свій останній матч за "биків" реалізував, вихід один на один на 28-й хвилині зустрічі. Цей м'яч став для форварда 94-м у футболці РБ Лейпциг, що є абсолютним рекордом клубу, повідомляє Squawka. Раніше перше місце належало Даніелю Франу (93 голи).

Нагадаємо, Челсі домовився про трансфер Вернера за 53 млн євро.

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