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Вернер став найкращим бомбардиром РБ Лейпциг під час свого останнього матчу за клуб

18:03 - Читать на русском
Вернер став найкращим бомбардиром РБ Лейпциг під час свого останнього матчу за клуб
Тімо Вернер / Фото РБ Лейпциг

Форвард РБ Лейпциг Тімо Вернер вписав своє ім'я в історію німецького клубу.

72’ Рубен Варгас
 
Тімо Вернер 28’
Тімо Вернер 80’
28’ Тімо Вернер
72’ Рубен Варгас
80’ Тімо Вернер

В рамках заключного 34-го туру Бундесліги РБ Лейпциг завітав до Аугсбурга.

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Лідер гостей Тімо Вернер, який проводить свій останній матч за "биків" реалізував, вихід один на один на 28-й хвилині зустрічі. Цей м'яч став для форварда 94-м у футболці РБ Лейпциг, що є абсолютним рекордом клубу, повідомляє Squawka. Раніше перше місце належало Даніелю Франу (93 голи).

Нагадаємо, Челсі домовився про трансфер Вернера за 53 млн євро.

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Теги
Відеоновини Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг Тімо Тімо Вернер Рекорди Аугсбург - РБ Лейпциг
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