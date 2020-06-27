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Боруссия Д опозорилась, Вернер поставил эффектную точку в РБ Лейпциг, Байер остановился в шаге от ЛЧ

18:32 - Читати українською
Боруссия Д опозорилась, Вернер поставил эффектную точку в РБ Лейпциг, Байер остановился в шаге от ЛЧ
Боруссия Д – Хоффенхайм / Фото ФК Боруссия Д

Состоялись заключительные поединки последнего тура Бундеслиги. Отчет о матче читайте на Футбол 24.

 
Андрей Крамарич 8’
Андрей Крамарич 30’
Андрей Крамарич 48’
Андрей Крамарич 50’
8’ Андрей Крамарич
30’ Андрей Крамарич
48’ Андрей Крамарич
50’ Андрей Крамарич

Чемпионат, 34-й тур

Айнтрахт – Падерборн – 3:2

Голы: Роде, 9, Силва, 33, Дост, 52 – Дрегер, 55, Михель, 75

Аугсбург – РБ Лейпциг – 1:2

Голы: Варгас, 72 – Вернер, 28, 82

Байер – Майнц – 1:0

Гол: Фолланд, 2

Боруссия Д – Хоффенхайм – 0:4

Голы: Крамарич, 8, 30, 48, 50

Вернер стал лучшим бомбардиром РБ Лейпциг во время своего последнего матча за клуб

Айнтрахт отгрузил три гола сопернику и казалось решил судьбу поединка, но игроки Падерборна не собирались сдаваться и отыграли два мяча. До ничьи гостям не хватило совсем немного. Падерборн прощается с Бундеслигой.

РБ Лейпциг на выезде одолел Аугсбург и закрепился на третьей строчке. Особым этот матч стал для лидера "быков" Тимо Вернера, который в своем последнем поединке в футболке Лейпцига сумел отличиться дублем и стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Байер минимально обыграл Майнц и финишировал на 5-й строчке. "Фармацевтам" не хватило всего двух очков, чтобы зацепиться за зону Лиги чемпионов.

Фаны Боруссии Д бы освистали команду за такой финиш сезона, но к счастью для "шмелей", болельщиков пока не пускают на трибуны. Форвард Хоффенхайма Андрей Крамарич расстрелял ворота хозяев, оформив покер. Дортмундцы даже не ответили голом престижа. Боруссии Д финишировала второй, Хоффенхайм будет играть в групповом этапе Лиги Европы.

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Германия РБ Лейпциг РБ Лейпциг Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм Майнц Майнц Хоффенхайм Хоффенхайм Аугсбург Аугсбург Падерборн Падерборн Андрей Андрей Крамарич Тимо Тимо Вернер Байер Байер Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
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