Боруссия Д опозорилась, Вернер поставил эффектную точку в РБ Лейпциг, Байер остановился в шаге от ЛЧ

Состоялись заключительные поединки последнего тура Бундеслиги. Отчет о матче читайте на Футбол 24.

Чемпионат, 34-й тур

Айнтрахт – Падерборн – 3:2

Голы: Роде, 9, Силва, 33, Дост, 52 – Дрегер, 55, Михель, 75

Аугсбург – РБ Лейпциг – 1:2

Голы: Варгас, 72 – Вернер, 28, 82

Байер – Майнц – 1:0

Гол: Фолланд, 2

Боруссия Д – Хоффенхайм – 0:4

Голы: Крамарич, 8, 30, 48, 50

Вернер стал лучшим бомбардиром РБ Лейпциг во время своего последнего матча за клуб

Айнтрахт отгрузил три гола сопернику и казалось решил судьбу поединка, но игроки Падерборна не собирались сдаваться и отыграли два мяча. До ничьи гостям не хватило совсем немного. Падерборн прощается с Бундеслигой.

РБ Лейпциг на выезде одолел Аугсбург и закрепился на третьей строчке. Особым этот матч стал для лидера "быков" Тимо Вернера, который в своем последнем поединке в футболке Лейпцига сумел отличиться дублем и стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Байер минимально обыграл Майнц и финишировал на 5-й строчке. "Фармацевтам" не хватило всего двух очков, чтобы зацепиться за зону Лиги чемпионов.

Фаны Боруссии Д бы освистали команду за такой финиш сезона, но к счастью для "шмелей", болельщиков пока не пускают на трибуны. Форвард Хоффенхайма Андрей Крамарич расстрелял ворота хозяев, оформив покер. Дортмундцы даже не ответили голом престижа. Боруссии Д финишировала второй, Хоффенхайм будет играть в групповом этапе Лиги Европы.