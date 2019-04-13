Борусія Д повернула собі перше місце, РБ Лейпциг легко обіграв Вольфсбург: 29 тур Бундесліги, матчі суботи

Відбулися перші матчі 29-го туру чемпіонату Німеччини. Перемоги здобули Борусія Д, Вердер, Борусія М, РБ Лейпциг та Байєр.
Бундесліга, 29 тур
Вердер – Фрайбург – 2:1
Голи: Классен, 77, Гебре Селассі, 85 – Вальдшмідт, 90+3
Ганновер – Борусія М – 0:1
Гол: Раффаел, 54
РБ Лейпциг – Вольфсбург – 2:0
Голи: Кампль, 16, Вернер, 28
Штутгарт – Байєр – 0:1
Гол: Хавєрц, 64 (п)
Борусія Д – Майнц – 2:1
Голи: Санчо, 17, 24 – Квайсон, 84
Кай Хавєрц зіграв свій 100-й матч за Байєр у Бундеслізі у віці 19 років і 306 днів та приніс "фармацевтам" перемогу, реалізувавши пенальті в середині другого тайму. До слова, ховбек Байєра забив свій 20-й гол в чемпіонаті.
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Дортмундська Борусія скористала шансом принаймні тимчасово повернутися на вершину турнірної таблиці. "Джмелі" на власному полі обіграли Майнц. Джайдон Санчо ще у першому таймі оформив дубль, що дозволило йому стати наймолодшим автором 11 голів у Бундеслізі (19 років та 19 днів).
Зауважимо, що Баварія, яка наразі відстає від дортмундців на 2 очки, свій поєдинок 29-го туру проведе завтра у Дюссельдорфі проти місцевої Фортуни.
РБ Лейпциг, обігравши Вольфсбург, продовжив свою безпрограшну серію в чемпіонаті Німеччини до 10 матчів. Тімо Вернер вперше у своїй кар'єрі взяв участь у забитих голах протягом 4 матчів Бундесліги поспіль.
Вердер легко обіграв Фрайбург завдяки голам Деві Классена і Теодора Гебре Селассі. Раффаел приніс перемогу Борусії Менхенгладбах над Ганновером.
Після цього туру РБ Лейпциг продовжує посідати 3 місце в турнірній таблиці, Вольфсбург, Борусія М, Вердер та Байєр наблизилися до зони Ліги чемпіонів. Ганновер залишився на дні турнірної таблиці.