toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
МАРІУПОЛЬ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ЗОРЯ

Борусія Д повернула собі перше місце, РБ Лейпциг легко обіграв Вольфсбург: 29 тур Бундесліги, матчі суботи

21:24 365 Читать на русском
Борусія Д повернула собі перше місце, РБ Лейпциг легко обіграв Вольфсбург: 29 тур Бундесліги, матчі суботи
Борусія Д – Майнц – 2:1

Відбулися перші матчі 29-го туру чемпіонату Німеччини. Перемоги здобули Борусія Д, Вердер, Борусія М, РБ Лейпциг та Байєр.

Бундесліга, 29 тур

Вердер – Фрайбург – 2:1

Голи: Классен, 77, Гебре Селассі, 85 – Вальдшмідт, 90+3

Ганновер – Борусія М – 0:1

Гол: Раффаел, 54

РБ Лейпциг – Вольфсбург – 2:0

Голи: Кампль, 16, Вернер, 28

Штутгарт – Байєр – 0:1

Гол: Хавєрц, 64 (п)

Борусія Д – Майнц – 2:1

Голи: Санчо, 17, 24 – Квайсон, 84

Кай Хавєрц зіграв свій 100-й матч за Байєр у Бундеслізі у віці 19 років і 306 днів та приніс "фармацевтам" перемогу, реалізувавши пенальті в середині другого тайму. До слова, ховбек Байєра забив свій 20-й гол в чемпіонаті.

УПЛ не потрапила у топ-30 ліг за середньою відвідуваністю в останні 5 років, Динамо збирає 20% глядачів першості

Дортмундська Борусія скористала шансом принаймні тимчасово повернутися на вершину турнірної таблиці. "Джмелі" на власному полі обіграли Майнц. Джайдон Санчо ще у першому таймі оформив дубль, що дозволило йому стати наймолодшим автором 11 голів у Бундеслізі (19 років та 19 днів).

Зауважимо, що Баварія, яка наразі відстає від дортмундців на 2 очки, свій поєдинок 29-го туру проведе завтра у Дюссельдорфі проти місцевої Фортуни.

РБ Лейпциг, обігравши Вольфсбург, продовжив свою безпрограшну серію в чемпіонаті Німеччини до 10 матчів. Тімо Вернер вперше у своїй кар'єрі взяв участь у забитих голах протягом 4 матчів Бундесліги поспіль.

Вердер легко обіграв Фрайбург завдяки голам Деві Классена і Теодора Гебре Селассі. Раффаел приніс перемогу Борусії Менхенгладбах над Ганновером.

Після цього туру РБ Лейпциг продовжує посідати 3 місце в турнірній таблиці, Вольфсбург, Борусія М, Вердер та Байєр наблизилися до зони Ліги чемпіонів. Ганновер залишився на дні турнірної таблиці.

Теги
Байєр Байєр Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах Фрайбург Фрайбург Вольфсбург Вольфсбург Вердер Вердер Штутгарт Штутгарт Майнц Майнц Ганновер Ганновер Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
2
хв
Десна
14:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук