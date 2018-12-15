Борусія Д обіграла Вердер та відірвалась від переслідувачів на вершині Бундесліги

В матчі 15 туру Бундесліги дортмундська Борусія здобула чергову перемогу та збільшила свій відрив від переслідувачів. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 15 тур

Борусія Д – Вердер – 2:1

Голи: Алькасер, 20, Ройс, 27, – Крузе, 35

Дортмундська Борусія обіграла Вердер. Рахунок відкрив Алькасер на 20 хвилині, а вже за 7 хвилин Ройс подвоїв перевагу "жовто-чорних" з передачі Санчо. Крузе ще до перерви один гол відіграв, проте Дортмунд не дав бременцям зрівняти рахунок. Борусія навіть збільшила перевагу, проте гол Гьотце у компенсований час скасував арбітр після перегляду повтору.

Завдяки цій перемозі Борусія Д набрала 39 очок і відірвалась від Борусії М та Баварії, які мають по 30 пунктів. Вердер з 21 заліковим балом залишився на 9 позиції.

Пако Алькасер – третій гравець в історії Бундесліги, який забив 11 голів у 10 перших іграх