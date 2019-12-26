Борнмут – Арсенал – 1:1 – відео голів та огляд матчу

У рамках 19 туру АПЛ Борнмут та Арсенал переможця не виявили. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

У першому матчі під керівництвом Мікеля Артети Арсенал на виїзді не зміг обіграти Борнмут. Господарі відкрили рахунок на 35 хвилині – після прострілу Стейсі відзначився Гослінг. "Каноніри" змогли відігратися після перерви – на 63 хвилині Обамеянг забив свій 12 гол в поточному розіграші АПЛ.

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Наразі Арсенал посідає 11 місце в турнірній таблиці. Борнмут – на 16 позиції.

Арсенал у дебютному матчі з Артетою розписав нічию з Борнмутом, Челсі програв Саутгемптону: 19-й тур АПЛ, матчі четверга