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Борнмут – Арсенал – 1:1 – відео голів та огляд матчу

20:53 19 Читать на русском
Борнмут – Арсенал – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Обамеянг врятував Арсенал выд поразки / ВВС

У рамках 19 туру АПЛ Борнмут та Арсенал переможця не виявили. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

35’ Ден Гослінг
 
П'єр-Емерік Обамеянг 63’
35’ Ден Гослінг
63’ П'єр-Емерік Обамеянг

У першому матчі під керівництвом Мікеля Артети Арсенал на виїзді не зміг обіграти Борнмут. Господарі відкрили рахунок на 35 хвилині – після прострілу Стейсі відзначився Гослінг. "Каноніри" змогли відігратися після перерви – на 63 хвилині Обамеянг забив свій 12 гол в поточному розіграші АПЛ.

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Наразі Арсенал посідає 11 місце в турнірній таблиці. Борнмут – на 16 позиції.

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Арсенал Арсенал Англія Борнмут Борнмут Відеоновини Борнмут - Арсенал
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