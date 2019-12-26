Борнмут – Арсенал – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Англія — 19:09 828
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Арсенал у дебютному матчі з Артетою розписав нічию з Борнмутом, Челсі програв Саутгемптону: 19-й тур АПЛ, матчі четверга
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Динамо визначилось із суперниками на першому тренувальному зборі – кияни проведуть 6 спарингівУкраїна — 16:56 4127
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Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав УкраїнуІнтерв’ю — 16:00 11302
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Солодка помста Роджерса, піренейські розбірки Пепа та золота класика 2000-х: топ-5 матчів різдвяного божевілля в АнгліїАнглія — 12:30 2350
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Ярмоленко вилетів на кілька тижнів і не допоможе Вест Хему в одній з найважчих частин сезонуАнглія — 09:17 8453