Креспо став головним тренером Сан-Паулу
00:40 - Читать на русском
Легенда Серії А та збірної Аргентини Ернан Креспо знайшов роботу в іменитому клубі.
Сан-Паулу на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Ернана Креспо головним тренером команди.
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Аргентинський фахівець підписав контракт з бразильським клубом на 2 роки. Останнім місцем роботи 45-річного Креспо була Дефенса і Хустісія. У Європі Креспо відомий своїми виступами за Лаціо, Інтер, Челсі, Мілан та інші клуби.
Після 34-х турів бразильської першості Сан-Паулу розташувався на 4-й сходинці турнірної таблиці.
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