Сан-Паулу на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Ернана Креспо головним тренером команди.

Реднапп може повернутись до тренерської діяльності

Аргентинський фахівець підписав контракт з бразильським клубом на 2 роки. Останнім місцем роботи 45-річного Креспо була Дефенса і Хустісія. У Європі Креспо відомий своїми виступами за Лаціо, Інтер, Челсі, Мілан та інші клуби.

Після 34-х турів бразильської першості Сан-Паулу розташувався на 4-й сходинці турнірної таблиці.

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