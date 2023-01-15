"Поляки стоять на голові, допомагаючи Україні. Пізніше я прочитав, що молодий футболіст зароблятиме багато мільйонів, плюс 60-70 млн євро за сам трансфер. Щось мені тут не так", – написав Бонєк у Twitter.

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Шахтар офіційно повідомив, що отримає за Михайла Мудрика мінімум 70 мільйонів євро. З урахуванням бонусів сума за перехід 22-річного українця може зрости до 100 млн. Вінгер має шанс дебютувати за Челсі у поєдинку АПЛ проти Ліверпуля, який відбудеться 21 січня.

Збігнєв Бонєк прославився завдяки виступам у Ромі, Ювентусі та третьому місцю Польщі на ЧС-1982. Тренував кілька італійських клубів, збірну Польщі та очолював тамтешній футбольний союз.

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