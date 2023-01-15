"Футбол 24" розповідає, хто із футболістів найбільше додав у трансферній вартості впродовж 2022 року. Нове відео – вже на нашому YouTube-каналі.

Transfermarkt вказує, що за минулий рік лише 9 гравців подорожчали на 40 мільйонів євро і більше. Це Родріго (Реал Мадрид), Хвіча Кварацхелія (Наполі), Джамал Мусіала (Баварія), Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг), Рафаель Леау (Мілан), Антоні (Манчестер Юнайтед), Гаві (Барселона), Орельєн Чуамені (Реал Мадрид) та Енцо Фернандес (Бенфіка).

Але всі ці гравці і так коштували дорого. Якщо брати не у мільйонах, а у відсотках, то тут не обійшлося без українців. Звісно, це Михайло Мудрик, який станом на момент виходу новини вже перейшов із Шахтаря в Челсі.

Ще рік тому українець коштував 4 мільйони євро. Зараз Transfermarkt оцінює його в 40, тобто вдесятеро більше. Мудрик – серед лідерів світового футболу за темпами зростання трансферної вартості. Хто ще увійшов до рейтингу і хто дуже несподівано став його лідером – дивіться у відео.

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