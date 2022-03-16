"Мені дуже боляче дивитись на те, що зараз відбувається з моїм рідним містом Харковом. Що творять російські фашисти? Це просто жах. Вони знищують мирних людей, вбивають дітей, скидають бомби додому. І я особисто знаю, що це робить російська нація та російський народ.

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Дуже боляче від того, що зараз твориться в моєму рідному місті. Це було гарне місто, яке прагнуло до Європи. Звичайно, дуже боляче, що зараз відбувається з ним. Я впевнений, що Харків був, є та залишиться українським. Слава Україні! Героям Слава!" – зазначив Бондар у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, триває вже 21-й день ганебного нападу російських загарбників на Україну. Орки вдаються до найбільш ницих методів, зокрема, обстрілюють житлові масиви та цивільних. Харків сильно постраждав від нападу росіян, на місто вже кілька разів скидали бомби.

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