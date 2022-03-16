"Мне очень больно смотреть, что сейчас происходит с моим родным городом Харьковом. Что творят русские фашисты? Это просто ужас. Они уничтожают мирных людей, убивают детей, сбрасывают бомбы домой. И я лично знаю, что это делает русская нация и русский народ.

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Очень больно от того, что сейчас творится в моем родном городе. Это был хороший город, который стремился в Европу. Конечно, очень больно, что сейчас происходит с ним. Я уверен, что Харьков был, есть и останется украинским. Слава Украине! Героям Слава!" – отметил Бондарь в комментарии Футбол News.

Напомним, идет уже 21-й день позорного нападения российских захватчиков на Украину. Орки прибегают к наиболее подлым методам, в частности, обстреливают жилые кварталы и гражданские. Харьков сильно пострадал от нападения россиян, на город уже несколько раз сбрасывали бомбы.

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