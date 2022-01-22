"Отримав травму наприкінці сезону. Пропустив літні збори. Наразі є час, щоб набрати ті кондиції, в яких був.

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Звичайно, хочеться грати та доводити тренерському штабу, що гідний виступати в основному складі. Тож кожен викладається на зборах на 200 відсотків.

Збори розпочалися добре, кожен хоче грати у стартовому складі. Те, що наш тренер емоційний, це додає азарту та емоцій, і того, що не вистачає футболу. Він це нам приніс. Його ідеї та вимоги мотивують подвійно", – сказав Бондар у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у поточному сезоні Валерій провів за Шахтар 8 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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