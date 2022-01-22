"Получил травму в конце сезона. Пропустил летние сборы. Сейчас есть время, чтобы набрать кондиции, в которых находился.

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Конечно, хочется играть и доказывать тренерскому штабу, что достоин играть в основном составе. Поэтому каждый выкладывается на сборах на 200 процентов.

Сборы начались хорошо, каждый хочет играть в стартовом составе. То, что наш тренер эмоциональный, это добавляет азарта и эмоций, и того, что не хватает футболу. Он это принес нам. Его идеи и требования мотивируют вдвойне", – сказал Бондарь в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, в текущем сезоне Валерий провел за Шахтер 8 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

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